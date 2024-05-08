Що відомо про зростання субсидії
Кабмін прийняв рішення про збільшення субсидії на електроенергію для жителів Харківщини. Йдеться про постраждалих від обстрілів.
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Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.
Таке рішення уряду виникло через значні пошкодження енергетичних об'єктів у Харківській області. Енергетики ввели вимушені відключення, щоб виправити ситуацію. Спочатку обмеження діяли лише вдень. Однак, з травня відключення будуть впроваджені ще й уночі.
Як отримати субсидію
Для отримання субсидії, особа має звернутись у органи соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання). До заяви необхідно додати такий пакет документів:
- посвідчення особи;
- декларація про доходи та витрати;
- довідка про доходи;
- свідоцтво про право власності на вказане житло або договір оренди.