Для українців є чіткі правила: хто залишиться без субсидії у 2026 році

У 2026 році порядок оформлення житлових субсидій не зміниться. Це адресна державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг для українців із невисокими доходами, яким складно самостійно покривати рахунки.

Кому можуть відмовити в субсидії?

Однак її призначають за чітко визначеними правилами. Деталі пояснили в Пенсійному фонді України.

Насамперед домогосподарства втрачають право на житлову субсидію, якщо мають заборгованість за комунальні послуги за три місяці й більше, а сума боргу перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів, тобто 680 гривень.

Також не можуть претендувати на неї домогосподарства, якщо в його складі є особи, які на початок періоду врахування доходів досягли 18 років і протягом цього часу перебували за кордоном понад 60 днів.

Окрім того, серед інших причин відмови у призначенні субсидії:

хтось із прописаних у житлі членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (окрім витрат на лікування та випадку, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше);

хтось із членів сім'ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч гривень;

хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням;

не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;

у складі сім'ї є неплатник аліментів протягом понад 3 місяців;

хтось із членів сім'ї володіє понад одним житловим приміщенням (окрім житла на ТОТ або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої в сільській місцевості);

загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а приватного будинку – 230 квадратних метрів (окрім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);

один із членів родини має у власності авто віком до 5 років (окрім мопеда та причепа) або більше одного транспортного засобу віком до 15 років.

До слова, раніше директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва рекомендувала Україні відмовитися від субсидій на електроенергію та опалення, повідомляв Інтерфакс.

Як оформити субсидію в Україні?