Субсидія не покриє все: як порахувати обовʼязковий платіж за комуналку

Розмір житлової субсидії для українців визначають за спеціальною формулою, яка враховує не лише доходи родини. У Пенсійному фонді пояснили, від чого залежить обов’язковий платіж за комунальні послуги та як його розраховують.

Чи покриває субсидія повністю комунальні послуги?

Для багатьох українців субсидія помилково асоціюється з повним покриттям комунальних витрат. Насправді система працює інакше: держава компенсує лише частину платежів, а решту домогосподарство повинне оплачувати самостійно.

Саме тому після оформлення субсидії люди часто стикаються з ситуацією, коли рахунки за комуналку все одно залишаються відчутними для сімейного бюджету. У Пенсійному фонді пояснюють, що ключовий принцип системи це ндивідуальний розрахунок платоспроможності родини.

Фактично держава оцінює:

скільки заробляє сім’я;

скільки людей проживає у домогосподарстві;

який дохід припадає на одну людину;

яку частину доходу родина теоретично може витрачати на комунальні послуги.

Саме тому дві сім’ї з однаковими платіжками можуть отримувати зовсім різні субсидії.

Ключовим елементом тут стає обов’язковий платіж, тобто сума, яку людина повинна сплачувати самостійно незалежно від державної допомоги.

Чому держава прив’язує субсидії до доходів?

Після кількох хвиль підвищення тарифів система субсидій стала одним із найдорожчих механізмів соціальної підтримки в Україні. Через це уряд поступово перейшов до адресної моделі допомоги, коли розмір компенсації залежить не від самого тарифу, а від фінансових можливостей конкретної родини.

Фактично субсидія сьогодні виконує одразу дві функції:

соціальну – захист людей із низькими доходами;

бюджетну – стримування надмірних витрат держави.

Саме тому ПФУ детально перевіряє доходи домогосподарств і використовує спеціальну формулу розрахунку.

Як саме визначають обов’язковий платіж?

Основою розрахунку є середньомісячний дохід сім’ї. Далі його ділять на кількість членів домогосподарства, потім порівнюють із прожитковим мінімумом та визначають відсоток доходу, який сім’я повинна сплачувати за комунальні послуги самостійно.

Зверніть увагу! У 2026 році прожитковий мінімум для таких розрахунків становить 3 209 гривень.

Фактично чим нижчим є дохід на одну людину, тим меншою буде обов’язкова частка платежу і тим більшою буде сама субсидія, повідомляє Пенсійний фонд.

Чому для українців важливо розуміти цю формулу?

Практична проблема полягає у тому, що багато людей не розуміють, чому після оформлення субсидії їм усе одно доводиться платити значні суми за комуналку.

Через це часто виникає помилкове враження, що:

субсидію не донарахували;

ПФУ неправильно порахував допомогу;

або частину виплат урізали.

Насправді ж вирішальне значення має саме офіційний дохід сім’ї та структура домогосподарства. Наприклад, навіть одна офіційна зарплата чи додатковий дохід когось із членів родини може суттєво зменшити розмір допомоги.

Чому це особливо важливо для пенсіонерів?

Для пенсіонерів система має окрему специфіку. При призначенні субсидії враховують конкретний розмір пенсії за визначений місяць, а не умовний середньорічний дохід.

Саме тому індексація пенсії, нові доплати або перерахунок виплат – можуть автоматично впливати на право людини на субсидію або її остаточний розмір. Фактично підвищення пенсії інколи частково з’їдається через зменшення субсидії.

Хто може втратити субсидію влітку?