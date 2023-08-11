Субсидія онлайн: дізнатися про право на виплати можна буде через Дію
11 серпня 2023, 14:10Читать новость на русском
Джерело:Соціальна платформа
Українці зможуть дізнатися про своє право на субсидію не вираховуючи її самостійно, все буде автоматично вказано на урядових порталах.
Про право на субсидію можна буде дізнатися онлайн
Уже в наступному опалювальному сезоні буде доступною послуга на урядових порталах, яка повідомлятиме українцям про їх право на субсидію.
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З початком опалювального сезону на порталі Дія і в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ буде вже згенерована додаткова інформація. Коли людина зайде в Дію чи пенсійний кабінет, вона одразу побачить потенційну приписку: "Ви можете претендувати на субсидію".
Якщо такий надпис з'явиться, людина зможе в один клік подати заявку, а портал інформуватиме її автоматично.Нагадаємо! На субсидію можуть розраховувати родини, в яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує 15% сукупного доходу.
Попри те, що в неопалювальний сезон субсидію отримують 1,6 мільйона осіб, очікується, що їх кількість цієї зими значно зросте.
Дехто не отримуватиме субсидію з 1 серпня
Виявилося, що 10% отримувачів субсидій оформили її незаконно. Через це держава посилить свій контроль у цій сфері.
Субсидії припинять виплачувати:
- тим, хто приховав свій дохід і не вказав його у декларації;
- боржникам, які не оплачують комунальні;
- родинам, де помер отримувач пенсії;
- громадянам, що підробили документи, й моніторинг це виявив;
- особам, які змінили своє місце проживання.