Нові умови: субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії змінили

Уряд підтримав зміни, які запропонувало Мінсоцполітики щодо субсидій. Тепер українці зможуть зберегти свої субсидії під час відключень світла.

Субсидії під час відключень світла

Тепер українці зможуть зберегти свої субсидії навіть, якщо вони використали значно менше світла через відключення електроенергії, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Основні зміни такі:

Розмір субсидії не зміниться – а час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.

а час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні. Підвищено ліміту покупок – ранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч гривень.

– ранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч гривень. Введено нові правила для придбання генераторів – витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч гривень не враховуватимуться при розрахунку субсидій.

Нагадаємо! Субсидію на оренду житла для ВПО почнуть призначати із середини січня 2025 року.