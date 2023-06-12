Всього декілька кліків: як швидко оформити субсидію

Субсидію можна оформити у декілька способів, але найпростіше – онлайн. Тож українці, які не мають змогу самостійно оплатити комунальні послуги, можуть розраховувати на державні виплати.

На який термін можна оформити субсидію

Зазвичай субсидію призначають раз на рік перед неопалювальним та опалювальним сезоном, але можливо і в інші місяці. Її розраховують у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону. Тривалість сезонів така:

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опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня,

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Середній розмір субсидій у 2021 році становив –Проте варто зазначити, що розмір виплат розраховується індивідуально.

Проте, якщо особі відмовили у надані виплат, протягом трьох календарних днів їй надійде паперовий лист під підпис з причиною відмови та порядком оскарження рішення.

Як оформити субсидію

Щоб оформити собі субсидію, людині потрібно звернутися до місцевого ЦНАПу, сільради чи просто скористатися "Дією". Щоб оформити виплати онлайн потрібно:

обрати опцію "Послуги", а згодом "Заява на субсидію", після цього треба натиснути "Подати заяву";

далі вказати сімейний стан;

місце проживання та, чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги;

зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати;

вписати свій IBAN рахунку, або вказати національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії;

вказати дані про доходи тощо.

Податись на субсидію можуть ті сім'ї, чия плата за житлово-комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж.

На субсидію мають право особи, які прописані в помешканні та орендарі або переселенці (для останніх не потрібно мати договір про оренду).