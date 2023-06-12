На какой срок можно оформить субсидию
Обычно субсидию назначают раз в год перед неотапливаемым и отопительным сезоном, но возможно и в другие месяцы. Ее рассчитывают в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона. Продолжительность сезонов такова:
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- отопительный – с 1 октября по 30 апреля,
- неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.
Однако если лицу отказали в предоставлении выплат, в течение трех календарных дней ему поступит бумажное письмо под подпись с причиной отказа и порядком обжалования решения.
Как оформить субсидию
Чтобы оформить себе субсидию, человеку нужно обратиться в местный ЦНАП, сельсовет или просто воспользоваться "Действием". Чтобы оформить выплаты онлайн, нужно:
- выбрать опцию "Услуги", а затем "Заявление на субсидию", после этого нужно нажать "Подать заявление";
- далее указать семейное положение;
- место жительства и есть ли задолженность за жилищно-коммунальные услуги;
- указать какую именно субсидию вы хотите получить;
- вписать свой IBAN счета или указать национального почтового оператора связи для начисления субсидии;
- указать данные о доходах и т.п.
На субсидию имеют право лица, прописанные в квартире и арендаторы или переселенцы (для последних не нужно иметь договор об аренде).