На який термін можна оформити субсидію

Зазвичай субсидію призначають раз на рік перед неопалювальним та опалювальним сезоном, але можливо і в інші місяці. Її розраховують у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону. Тривалість сезонів така:

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опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня,

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Нагадаємо! Середній розмір субсидій у 2021 році становив – 4 037,19 гривні. Проте варто зазначити, що розмір виплат розраховується індивідуально.

Проте, якщо особі відмовили у надані виплат, протягом трьох календарних днів їй надійде паперовий лист під підпис з причиною відмови та порядком оскарження рішення.

Як оформити субсидію

Щоб оформити собі субсидію, людині потрібно звернутися до місцевого ЦНАПу, сільради чи просто скористатися "Дією". Щоб оформити виплати онлайн потрібно:

обрати опцію "Послуги", а згодом "Заява на субсидію", після цього треба натиснути "Подати заяву";

далі вказати сімейний стан;

місце проживання та, чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги;

зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати;

вписати свій IBAN рахунку, або вказати національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії;

вказати дані про доходи тощо.

Зауважте! Податись на субсидію можуть ті сім'ї, чия плата за житлово-комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж.

На субсидію мають право особи, які прописані в помешканні та орендарі або переселенці (для останніх не потрібно мати договір про оренду).