На який термін можна оформити субсидію
Зазвичай субсидію призначають раз на рік перед неопалювальним та опалювальним сезоном, але можливо і в інші місяці. Її розраховують у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону. Тривалість сезонів така:
Читайте також Може й перерахують: що буде з субсидіями після підвищення тарифів у червні
- опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня,
- неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.
Проте, якщо особі відмовили у надані виплат, протягом трьох календарних днів їй надійде паперовий лист під підпис з причиною відмови та порядком оскарження рішення.
Як оформити субсидію
Щоб оформити собі субсидію, людині потрібно звернутися до місцевого ЦНАПу, сільради чи просто скористатися "Дією". Щоб оформити виплати онлайн потрібно:
- обрати опцію "Послуги", а згодом "Заява на субсидію", після цього треба натиснути "Подати заяву";
- далі вказати сімейний стан;
- місце проживання та, чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги;
- зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати;
- вписати свій IBAN рахунку, або вказати національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії;
- вказати дані про доходи тощо.
На субсидію мають право особи, які прописані в помешканні та орендарі або переселенці (для останніх не потрібно мати договір про оренду).