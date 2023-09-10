Чи чекати нових обмежень на субсидії: в Мінсоцполітики розповіли, що буде взимку

Правила отримування субсидій на комунальні послуги на опалювальний сезон не змінюватимуть. Відтак їх автоматично отримуватимуть усі сім'ї, які мають право на виплати. Цікаво, що суми субсидій можуть навіть підвищити.

Кошти на субсидії будуть

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, що нових обмежень на отримання субсидій для комунальних послуг не буде. У 2024 році будуть закладені кошти на виплату громадянам субсидій на комуналку.

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Вона додала, що у відомстві підраховують, яку саме суму зараз для цього потрібно в бюджет на наступний рік.

Щодо субсидій жодних змін, які унеможливили б для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв'язку з підвищенням тарифів може бути збільшення витрат,

– каже Дар'я Марчак.

Втім, заступниця додала, що уряд обережний з тим, щоб фінансувати субсидії в повному обсязі.

Чи зміниться механізм виплат

Дар'я Марчак запевнила, що механізм виплат субсидій не буде змінюватися і перерахунок субсидій відбудеться автоматично.

Тобто всі українці з оформленою субсидією, їм нічого робити не потрібно. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для сім'ї, наприклад, після підвищення тарифу,

– наголосила Дар'я Марчак.

Автоматично буде перераховано розмір субсидій сім'ям й після підвищення житлово-комунальних тарифів. Це для того, щоб люди не платили за комуналку більше.

Нагадуємо, що торік під час опалювального сезону людям з субсидією виплачували в середньому до 1 600 гривень щомісяця. Цьогоріч ця сума може бути більшою через підвищення тарифів на електроенергію.