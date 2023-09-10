Средства на субсидии будут

Первая замминистра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что новых ограничений на получение субсидий для коммунальных услуг не будет. В 2024 году будут заложены средства на выплату гражданам субсидий на коммуналку.

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Она добавила, что в ведомстве подсчитывают, какую именно сумму сейчас для этого нужно в бюджет на следующий год.

Относительно субсидий никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получение такой помощи, не предусматривается. Напротив, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов возможно увеличение расходов,

– говорит Дарья Марчак.

Впрочем, заместительница добавила, что правительство осторожно с тем, чтобы финансировать субсидии в полном объеме.

Изменится ли механизм выплат

Дарья Марчак заверила, что механизм выплат субсидий не будет изменяться и перерасчет субсидий произойдет автоматически.

То есть, все украинцы с оформленной субсидией, им ничего делать не нужно. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например, после повышения тарифа,

– подчеркнула Дарья Марчак.

Важно! Автоматически будет перечислен размер субсидий семьям и после повышения жилищно-коммунальных тарифов. Это для того, чтобы люди не платили за коммуналку больше.

Напомним, что в прошлом году во время отопительного сезона людям с субсидией выплачивали в среднем до 1 600 гривен ежемесячно. В этом году эта сумма может быть больше из-за повышения тарифов на электроэнергию.