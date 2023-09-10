Кошти на субсидії будуть
Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, що нових обмежень на отримання субсидій для комунальних послуг не буде. У 2024 році будуть закладені кошти на виплату громадянам субсидій на комуналку.
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Вона додала, що у відомстві підраховують, яку саме суму зараз для цього потрібно в бюджет на наступний рік.
Щодо субсидій жодних змін, які унеможливили б для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв'язку з підвищенням тарифів може бути збільшення витрат,
– каже Дар'я Марчак.
Втім, заступниця додала, що уряд обережний з тим, щоб фінансувати субсидії в повному обсязі.
Чи зміниться механізм виплат
Дар'я Марчак запевнила, що механізм виплат субсидій не буде змінюватися і перерахунок субсидій відбудеться автоматично.
Тобто всі українці з оформленою субсидією, їм нічого робити не потрібно. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для сім'ї, наприклад, після підвищення тарифу,
– наголосила Дар'я Марчак.
Нагадуємо, що торік під час опалювального сезону людям з субсидією виплачували в середньому до 1 600 гривень щомісяця. Цьогоріч ця сума може бути більшою через підвищення тарифів на електроенергію.