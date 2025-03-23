Субсидії на оплату комуналки: родинам перерахують доходи

Кабмін 18 березня 2025 року ухвалив постанову № 303. У ній йдеться про внесення змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів державної соціальної допомоги.

Сім'ям перерахують доходи для отримання субсидій на комуналку

Цей документ зокрема доповнив перелік витрат, які враховуються або не враховуються для призначення житлової субсидії, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

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Ця житлова субсидія передбачається для оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу родини призначена субсидія на оренду житла (їх з кінця січня почали одержувати ВПО).

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Важливо! Під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується у розмірі, що залишається після сплати військового збору.