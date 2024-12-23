Всі українці мають субсидії на світло: експерт розповів, як уряд надає допомогу

Насправді тариф на електроенергію для населення в Україні становить 8 гривень. Однак половину цього тарифу покриває субсидіями держава.

Які субсидії отримують українці щодо світла

Водночас 100% населення країни є отримувачами субсидій на електроенергію, пише 24 канал з посиланням на слова виконавчого директора Асоціації "Енергоефективні міста України", експерта з питань енергоефективності Святослава Павлюка.

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Я ще раз хочу нагадати, що 100% населення України є отримувачами субсидій на електроенергію. Всі побутові користувачі. Просто вони цього не бачать,

– заявив Павлюк.

Він зазначив, що електроенергія станом на сьогодні коштує понад 8 гривень, а тариф для населення становить 4,32 гривні з доставленням. Тобто всі побутові користувачі отримують від держави дотації.

Згідно зі слів експерта, ті особи, хто має електричне опалення, отримують ще й половину вартості від дотованої ціни. Тобто, у цьому випадку дотації складають не 4 гривні, а 6 гривень.

Фактично, чим більше ти споживаєш, тим більші матимеш дотації,

– пояснив Святослав Павлюк.

Чи виростуть тарифи на світло у 2025 році

Експерт вважає, що ціни на електроенергію в Україні у 2025 році можуть зрости.

Насправді це шлях в нікуди. Оскільки, люди інсталюють абсолютно некоректні системи й одного дня все це вилізе боком. Їм доведеться заплати за сьогодні, за минулий час користування й за майбутній,

– висловив свою думку Павлюк.

Водночас він додав, що не здивується, якщо ціни будуть зростати у 2025 році.

Так він зазначив, що сьогодні комунальні підприємства та бізнес купують електроенергію за ціною в діапазоні між 9 та 11 гривень. І це вартість, яка закладена в послуги.