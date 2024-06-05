Чи збільшать виплати субсидій в Україні після підвищення тарифу на світло

Сума субсидії, яка буде перерахована, з'явиться у виплаті за червень, яку українці отримають у липні. Внаслідок збільшення вартості електроенергії, суму субсидії автоматично перерахують.

Коли перерахують субсидії

Таким чином, ті, хто вже отримує субсидії, не потребуватимуть звертатися до Пенсійного фонду України для перегляду розміру виплати через збільшення тарифу.

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Оскільки підвищення тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, перерахована сума субсидії буде врахована у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні.

Як перевірити наявність субсидії

Пенсійний фонд пояснив, що згідно з постановою Кабміну, перегляд суми житлової субсидії проводиться автоматично протягом встановленого періоду надання, включаючи зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, без необхідності звернення громадян.

Для перевірки наявності субсидії можна скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду України.

У розділі "Моя субсидія" доступна інформація про дату останнього нарахування субсидії, суму нарахованої підтримки та рішення про надання субсидії або пільги.

Якщо у домогосподарстві відбулися зміни, такі як зміна складу членів сім'ї або доходів, необхідно оновити інформацію, подавши заяву у ПФУ або ЦНАП.

Більшість отримувачів субсидій мають автоматичне перепризначення на новий період, але деякі категорії громадян можуть не бути включені в цей процес автоматизації.