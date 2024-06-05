Когда пересчитают субсидии

Таким образом, те, кто уже получает субсидии, не потребуется обращаться в Пенсионный фонд Украины для пересмотра размера выплаты из-за увеличения тарифа.

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Поскольку повышение тарифа на электроэнергию произошло с 1 июня, пересчитанная сумма субсидии будет учтена в выплате за июнь, которую получатели получат в июле.

Обратите внимание! Пенсионный фонд объяснил, что согласно постановлению Кабмина, пересмотр суммы жилищной субсидии проводится автоматически в течение установленного периода предоставления, включая изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, без необходимости обращения граждан.

Как проверить наличие субсидии

Для проверки наличия субсидии можно воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда Украины.

В разделе "Моя субсидия" доступна информация о дате последнего начисления субсидии, сумму начисленной поддержки и решение о предоставлении субсидии или льготы.

Обратите внимание! Если в домохозяйстве произошли изменения, такие как изменение состава членов семьи или доходов, необходимо обновить информацию, подав заявление в ПФУ или ЦНАП.

Большинство получателей субсидий имеют автоматическое переназначение на новый период, но некоторые категории граждан могут не быть включены в этот процесс автоматизации.