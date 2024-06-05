Когда пересчитают субсидии
Таким образом, те, кто уже получает субсидии, не потребуется обращаться в Пенсионный фонд Украины для пересмотра размера выплаты из-за увеличения тарифа.
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Поскольку повышение тарифа на электроэнергию произошло с 1 июня, пересчитанная сумма субсидии будет учтена в выплате за июнь, которую получатели получат в июле.
Как проверить наличие субсидии
Для проверки наличия субсидии можно воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда Украины.
В разделе "Моя субсидия" доступна информация о дате последнего начисления субсидии, сумму начисленной поддержки и решение о предоставлении субсидии или льготы.
Большинство получателей субсидий имеют автоматическое переназначение на новый период, но некоторые категории граждан могут не быть включены в этот процесс автоматизации.