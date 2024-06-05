Коли перерахують субсидії

Таким чином, ті, хто вже отримує субсидії, не потребуватимуть звертатися до Пенсійного фонду України для перегляду розміру виплати через збільшення тарифу.

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Оскільки підвищення тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, перерахована сума субсидії буде врахована у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні.

Зауважте! Пенсійний фонд пояснив, що згідно з постановою Кабміну, перегляд суми житлової субсидії проводиться автоматично протягом встановленого періоду надання, включаючи зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, без необхідності звернення громадян.

Як перевірити наявність субсидії

Для перевірки наявності субсидії можна скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду України.

У розділі "Моя субсидія" доступна інформація про дату останнього нарахування субсидії, суму нарахованої підтримки та рішення про надання субсидії або пільги.

Зауважте! Якщо у домогосподарстві відбулися зміни, такі як зміна складу членів сім'ї або доходів, необхідно оновити інформацію, подавши заяву у ПФУ або ЦНАП.

Більшість отримувачів субсидій мають автоматичне перепризначення на новий період, але деякі категорії громадян можуть не бути включені в цей процес автоматизації.