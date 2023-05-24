Нові правила: хто має переоформити субсидії у 2023 році

Деяким українцям у 2023 році доведеться переоформляти субсидії. Причина – зміна переліку осіб, що можуть отримувати допомогу.

Кому доведеться переоформляти субсидії

Як пояснили в Пенсійному фонді, зміни до порядку призначення житлових субсидій внесено відповідною постановою Кабміну від 18 квітня. При цьому реалізацію більшості нововведень Пенсійний фонд зможе забезпечити самостійно – без звернення громадян.

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З усім тим, деяким одержувачам житлових субсидій доведеться особисто звернутись до Фонду. Аби:

оформити виплати за новими правилами;

збільшити їхній розмір.

Зокрема, це стосується представників домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають чи перебували в полоні, і це підтверджується відомостями чи документами, наданими уповноваженими органами,

– розповіли у ПФУ.

Зверніть увагу! Українці мають інформувати органи ПФУ щодо змін у майновому стані чи складі родини – якщо це впливає на призначення субсидії.

Які ще зміни вводить постанова Кабміну

Серед іншого, це можливість призначення субсидії тим, хто щонайменш місяць перебував у полоні – що підтверджується відповідними відомостями, документами.

Також – можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому субсидія може призначатися лише за одним місцем проживання людини:

зареєстрованим;

задекларованим;

фактичним.

Окрім цього, тепер термін для виправлення помилки в заяві, декларації на час хвороби заявника можна подовжувати на час хвороби отримувача субсидії – але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону.

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