На тлі сучасної війни: нова реальність змінює попит на метали

Умови сучасної війни привели заходу до залежності від стратегічних металів. Саме вони необхідні для оборони та "зеленої" енергетики.

Попит на метали зростає через війну

На тлі збільшення оборонних бюджетів країни зіштовхуються з нестачею ключових матеріалів, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Серед них мідь, графіт, германій та рідкоземельні елементи. Всі ці матеріали суттєво необхідні для виробництва снарядів, дронів, супутників та серверів.

Уряд США на найвищому рівні стривожений. У них просто немає металів, які потребує сучасна війна,

– сказав співочільник компанії Ivanhoe Mines Роберт Фрідланд.

Наприклад, один снаряд калібру 155 міліметрів містить до 1 кілограм міді. А попит на цей метал з боку західних армій зріс на 15–18% щорічно.

Крім того, ці ресурси необхідні для розвитку відновлюваної енергетики:

сонячних панелей;

акумуляторів;

ліній електропередач.

FT повідомляє, що це є причиною, чому гірничі гіганти пришвидшують запуск нових родовищ. Йдеться про BHP, Glencore і Barrick.

Зокрема попередження озвучили й аналітики Carnegie Endowment. Тобто якщо США та їхні союзники не змінять підхід до забезпечення критичною сировиною, то вони можуть втратити військову перевагу.

Зверніть увагу! Зокрема чинні оборонні запаси Сполучених Штатів покривають менш як половину ймовірних річних потреб.