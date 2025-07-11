Раніше було власністю Росії: суд зняв арешт з судна Nika Spirit

Із судна Nika Spirit офіційно зняли арешт. Раніше воно було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження.

З Nika Spirit зняли арешт

Підставою для зняття арешту стало завершення процедури продажу судна на відкритому аукціоні через систему Prozorro, пише 24 канал з посиланням на Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

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Нагадаємо, за результатами конкурентних торгів актив, попередньо оцінений у 2,4 мільйона гривень, було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія, яка придбала судно в рамках законної та публічної процедури реалізації,

– зазначають у тексті.

Суд визнав, що актив втратив зв’язок із предметом кримінального провадження. Також було визначено, що він набув нового правового статусу – комерційної власності, набутого добросовісно на відкритих торгах.

Зверніть увагу! У АРМА наголошують, що йдеться про черговий приклад того, як арештовані активи не просто зберігаються, а перетворюються на реальний ресурс для української економіки.