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Економіка Соцвиплати Як обчислюють дохід сім'ї для субсидій і пільг у березні
20 березня, 16:07
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Як обчислюють дохід сім'ї для субсидій і пільг у березні

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • У березні 2025 року Кабмін ухвалив постанову №303, що змінює порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для соціальної допомоги.
  • Згідно з новими правилами, субсидії на оренду житла не враховуються, але аліменти враховуються, а грошове забезпечення військовослужбовців враховується після сплати військового збору.

У березні 2025 року було змінено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Цей показник застосовують для нарахування всіх видів державної соціальної допомоги.

Зміни в обчисленні сукупного доходу сім'ї 

18 березня 2025 року Кабмін ухвалив постанову №303, що вносить корективи у процес обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Згідно з новим документом, був оновлений список виплат, що враховуються або не враховуються при призначенні житлової субсидії для оплати комунальних послуг, закупівлі палива та скрапленого газу.

Згідно з новими змінами:

  • Не враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї субсидії на оренду житла.
  • Враховуються отримані аліменти в сукупному доході сім'ї.

Також, при призначенні житлової субсидії, грошове забезпечення військовослужбовців враховується після сплати військового збору.

Що включається до сукупного доходу домогосподарства

До сукупного доходу включають:

  • Заробітну плату.
  • Грошове забезпечення військовослужбовців.
  • Пенсію.
  • Стипендію (окрім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа).
  • Соціальні виплати, в тому числі пільги на комунальні послуги, паливо і скраплений газ.
  • Допомогу по безробіттю та інші страхові виплати.
  • Грошові перекази з-за кордону.
  • Дивіденди від цінних паперів.
  • Інші доходи, у тому числі від оренди землі чи продажу майна.

Зауважте! Кошти, отримані на оздоровлення дітей, не включаються до середньомісячного сукупного доходу при призначенні субсидії.