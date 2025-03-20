Як обчислюють дохід сім'ї для субсидій і пільг у березні

У березні 2025 року було змінено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Цей показник застосовують для нарахування всіх видів державної соціальної допомоги.

Зміни в обчисленні сукупного доходу сім'ї

18 березня 2025 року Кабмін ухвалив постанову №303, що вносить корективи у процес обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Згідно з новим документом, був оновлений список виплат, що враховуються або не враховуються при призначенні житлової субсидії для оплати комунальних послуг, закупівлі палива та скрапленого газу.

Згідно з новими змінами:

Не враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї субсидії на оренду житла.

Враховуються отримані аліменти в сукупному доході сім'ї.

Також, при призначенні житлової субсидії, грошове забезпечення військовослужбовців враховується після сплати військового збору.

Що включається до сукупного доходу домогосподарства

До сукупного доходу включають:

Заробітну плату.

Грошове забезпечення військовослужбовців.

Пенсію.

Стипендію (окрім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа).

Соціальні виплати, в тому числі пільги на комунальні послуги, паливо і скраплений газ.

Допомогу по безробіттю та інші страхові виплати.

Грошові перекази з-за кордону.

Дивіденди від цінних паперів.

Інші доходи, у тому числі від оренди землі чи продажу майна.

Зауважте! Кошти, отримані на оздоровлення дітей, не включаються до середньомісячного сукупного доходу при призначенні субсидії.