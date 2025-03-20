Як обчислюють дохід сім'ї для субсидій і пільг у березні
- У березні 2025 року Кабмін ухвалив постанову №303, що змінює порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для соціальної допомоги.
- Згідно з новими правилами, субсидії на оренду житла не враховуються, але аліменти враховуються, а грошове забезпечення військовослужбовців враховується після сплати військового збору.
У березні 2025 року було змінено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Цей показник застосовують для нарахування всіх видів державної соціальної допомоги.
Зміни в обчисленні сукупного доходу сім'ї
18 березня 2025 року Кабмін ухвалив постанову №303, що вносить корективи у процес обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Згідно з новим документом, був оновлений список виплат, що враховуються або не враховуються при призначенні житлової субсидії для оплати комунальних послуг, закупівлі палива та скрапленого газу.
Згідно з новими змінами:
- Не враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї субсидії на оренду житла.
- Враховуються отримані аліменти в сукупному доході сім'ї.
Також, при призначенні житлової субсидії, грошове забезпечення військовослужбовців враховується після сплати військового збору.
Що включається до сукупного доходу домогосподарства
До сукупного доходу включають:
- Заробітну плату.
- Грошове забезпечення військовослужбовців.
- Пенсію.
- Стипендію (окрім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа).
- Соціальні виплати, в тому числі пільги на комунальні послуги, паливо і скраплений газ.
- Допомогу по безробіттю та інші страхові виплати.
- Грошові перекази з-за кордону.
- Дивіденди від цінних паперів.
- Інші доходи, у тому числі від оренди землі чи продажу майна.
Зауважте! Кошти, отримані на оздоровлення дітей, не включаються до середньомісячного сукупного доходу при призначенні субсидії.