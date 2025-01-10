Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти

Стало відомо, на яку суму буде профінансовано Сили оборони України у 2025 році. Куди будуть спрямовані кошти в першу чергу, читайте далі.

Яким буде фінансування сил оборони у 2025 році

У 2025 році на фінансування Сил оборони буде виділено понад 2,2 трильйона гривень, що перевищує 26% ВВП України, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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Прем’єр-міністр зазначив, що особливу увагу буде приділено збільшенню виробничих потужностей українського оборонно-промислового комплексу, зокрема виробництву дронів, ракет, снарядів, артилерії та броньованої техніки.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки.

Прем’єр-міністр висловив сподівання на масштабування "данської моделі", яка передбачає замовлення озброєння для потреб України партнерами в українських оборонних підприємств.

Нагадаємо! Ще раніше Денис Шмигаль повідомив, що за дорученням президента Володимира Зеленського в Україні буде виготовлено 30 тисяч далекобійних дронів. Крім того, українські підприємства планують виробити близько 3 тисяч ракет у 2025 році.