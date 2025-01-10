Каким будет финансирование сил обороны в 2025 году
В 2025 году на финансирование Сил обороны будет выделено более 2,2 триллиона гривен, что превышает 26% ВВП Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал.
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Премьер-министр отметил, что особое внимание будет уделено увеличению производственных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности производству дронов, ракет, снарядов, артиллерии и бронированной техники.
Особый акцент делаем на росте мощностей украинского ОПК. Больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники.
Премьер-министр выразил надежду на масштабирование "датской модели", которая предусматривает заказ вооружения для нужд Украины партнерами у украинских оборонных предприятий.
Напомним! Еще раньше Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского в Украине будет изготовлено 30 тысяч дальнобойных дронов. Кроме того, украинские предприятия планируют произвести около 3 тысяч ракет в 2025 году.