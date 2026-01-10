Надбавка до пенсії за додаткові 10 років стажу: які суми у 2026 році

З 2026 року пенсіонери в Україні можуть отримати надбавку до пенсії за кожні додаткові 10 років стажу. Розмір надбавки залежить від наявного страхового стажу, а нові правила передбачають збільшення сум виплат у рамках чинної пенсійної реформи.

Чи є надбавки за понаднормовий стаж?

Українські пенсіонери можуть отримувати надбавку за кожні додаткові роки страхового стажу понад норму. Це означає, що навіть після виходу на пенсію ваша пенсія може зростати, якщо ви працювали довше, пише 24 канал із посиланням на Пенсійний фонд.

За даними Пенсійного фонду України, норма стажу для доплати становить:

30 років для жінок;

35 років для чоловіків.

Якщо фактичний стаж перевищує ці показники, держава нараховує додаткову виплату. У 2026 році вона складає 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних (2 595 гривень), що означає:

1 рік понад норму – 25,95 гривні на місяць;

10 років понад норму – 259,50 гривні на місяць.

Таким чином, навіть 10 додаткових років роботи збільшать пенсію менш ніж на 260 гривень щомісяця.

Довідково: Водночас "докупити" один рік стажу офіційно коштує майже 23 000 гривень, тому така надбавка має символічний характер. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Які ще діють надбавки до пенсії?