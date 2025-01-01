Світло може суттєво здорожчати вже з Нового Року

У 2024 році тариф на електроенергію підвищився до 4,32 гривні за кіловат-годину. Тому багато українців цікавляться, чи можуть повторно підвищити тариф у Новому році.

Яким буде тариф на електроенергію у 2025 році

З 1 січня 2025 року тариф на електроенергію для побутових споживачів може значно зрости. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує, що вже влітку наступного року тариф на електроенергію для українців може зрости до 6,32–6,64 гривні за кіловат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ранок.LIVE.

Читайте також: Яку валюту не приймають в обмінниках і банках та чому

Збільшення тарифу може статися через низку факторів:

енергетичну кризу в Україні та зростання собівартості електроенергії;

збільшення інфраструктурних витрат на відновлення та модернізацію електромереж;

вимогу МВФ підвищити тарифи до ринкового рівня в рамках угоди з міжнародними партнерами.