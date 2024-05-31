Уряд підвищив вартість електроенергії для населення, – ЗМІ

Новий тариф на електроенергію подорожчав майже вдвічі. Ціна залишиться єдиною для всіх незалежно від обсягу споживання.

Як зріс тариф на світло

З 1 червня діятиме єдина ціна за світло для споживачів – це 4,32 гривні за кіловат-годину. Рішення ухвалив Кабмін на засіданні 31 травня, повідомив журналіст Микола Топалов.

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Нова вартість за світло встановлена до 1 травня 2025 року.

Відповідно сім'я із середнім споживання електроенергії у 168 кіловатів щомісяця платитиме за світло тепер десь 725 гривень замість 443 гривні.