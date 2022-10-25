Чи може світло зникнути на кілька днів чи навіть місяців

Внаслідок російських ракетних обстрілів, що знищують критичну інфраструктури України, пошкоджено близько 40% енергосистеми. Наразі введено віялові відключення електроенергії, а українців закликають не вмикати енергозатратні пристрої.

Зараз активно ведуться стабілізаційні роботи, але швидкість відновлення не співмірна шкоді, заподіяній при інтенсивних обстрілах. Чи може світло зникнути на тижні, або навіть місяці, з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Яка ситуація зараз

За словами експерта з житлово-комунальних послуг, наразі ситуація не критична, а відновлення – це питання часу. За умови, що Росія не продовжить атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, загрози припинення її роботи немає.

Олег Попенко Голова правління спілки споживачів комунальних послуг Енергетичні об'єкти, що постраждали при обстрілах, передають електроенергію, а не генерують її. На сьогодні ситуація складна, але контрольована.

Звісно, якщо російські удари продовжаться, підтримувати енергосистему стане ще складніше. У критичній ситуації Україна може імпортувати електроенергію з ЄС, але вагомий нюанс полягає у її вартості.

Ціни на електроенергію в ЄС у 6 – 8 разів перевищують українські. У такій ситуації постане питання, за рахунок чого ці витрати будуть компенсуватися,

– зауважує Олег Попенко.

Враховуючи це, довготривалі відключення вкрай малоймовірні. Наразі наша енергосистема цілісна та контрольована Диспетчерським центром, а пошкодження мереж поступово усуваються. За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення на місяці є апокаліптичним сценарієм, який не виглядає реалістичним. Важливим фактором, який допоможе стабілізувати електромережі, є економія споживання електроенергії.



Економія електроенергії

Наразі у багатьох областях України впроваджено віялові відключення світла. Це необхідно для проведення відновлювальних робіт.

Також по всій Україні застосовано графіки обмеження електроенергії. Вони діють як для промислових, так і для звичайних споживачів. Зниження використання електроенергії рекомендують скоротити в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00).



Споживачів просять не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Нагадаємо, з 10 жовтня Росія здійснила 85 атак на критичну інфраструктуру України. Найбільше "прильотів" було в Дніпропетровській(8), Львівській(6) та Винницькій областях(5). По Сумській, Харківській та Київській областям було нанесено по 4 удари.