Может ли свет исчезнуть на несколько дней или даже месяцев

В результате российских ракетных обстрелов, уничтожающих критическую инфраструктуру Украины, повреждено около 40% энергосистемы. Введены веерные отключения электроэнергии, а украинцев призывают не включать энергозатратные устройства.

Сейчас активно ведутся стабилизационные работы, но скорость восстановления не соизмерима вреду, причиненному при интенсивных обстрелах. Может ли свет исчезнуть на неделе или даже месяц, выясняли журналисты 24 канала.

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Какая ситуация сейчас

По словам эксперта по жилищно-коммунальным услугам, ситуация не критическая, а восстановление – это вопрос времени. При условии, что Россия не продолжит атаку на объекты энергетической инфраструктуры, угрозы прекращения ее работы нет.

Олег Попенко Председатель правления общества потребителей коммунальных услуг Пострадавшие при обстрелах энергетические объекты передают электроэнергию, а не генерируют ее. На сегодняшний день ситуация сложная, но контролируемая.

Конечно, если российские удары продолжатся, поддерживать энергосистему станет еще сложнее. В критической ситуации Украина может импортировать электроэнергию из ЕС, но весомый нюанс заключается в ее стоимости.

Цены на электроэнергию в ЕС в 6 – 8 раз превышают украинские. В такой ситуации возникнет вопрос, за счет чего эти расходы будут компенсироваться,

– отмечает Олег Попенко.

Учитывая это, долговременные отключения крайне маловероятны. Сейчас наша энергосистема целостна и контролируема Диспетчерским центром, а повреждения сетей постепенно устраняются. По словам председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, отключение на месяце является апокалиптическим сценарием, который не выглядит реалистичным. Важный фактор, который поможет стабилизировать электросети – экономия потребления.

Экономия электроэнергии

В настоящее время во многих областях Украины внедрены веерные отключения света. Это необходимо для проведения восстановительных работ.

Также по всей Украине применены графики ограничения электроэнергии. Они действуют как для промышленных, так и обычных потребителей. Снижение использования электроэнергии рекомендуют сократить в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-23:00).



Потребителей просят не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).

Напомним, с 10 октября Россия совершила 85 атак на критическую инфраструктуру Украины. Больше "прилетов" было в Днепропетровской (8), Львовской (6) и Винницкой областях (5). По Сумской, Харьковской и Киевской областям было нанесено по 4 удара.