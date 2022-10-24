Всего же таких атак на критическую инфраструктуру Украины было 85. Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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31 удар по 5 областям и столице

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры взяли на себя 5 областей и Киев, а именно:

в Днепропетровской области – 8 ударов,

во Львовской – 6,

в Винницкой – 5,

в Сумской – 4,

в Харьковской – 4,

в Киеве – 4.

Такие атаки являются политикой России, направленной на уничтожение украинцев, создавая условия, непригодные для жизни. Это – один из элементов урбицида страны-агрессора.



Удары России по энергетическим объектам Украины с начала полномасштабной войны / Инфографика сайта Генпрокуратуры

Россия должна предстать перед судом

С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932–1933 годов. Это – терроризм и военное преступление,

– заявил генпрокурор Андрей Костин.

В день ООН он призвал бороться за мир и безопасность, а также поддержать создание Международного трибунала для страны-агрессора. Ведь Россия и ее руководство, в частности, должны предстать перед судом за свои преступления:

агрессию,

геноцид,

военные преступления.

"Мир невозможен, пока зло не наказано", – подытожил Андрей Костин.

Обстрелы энергосистемы Украины страной-террористом: последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия по состоянию на 23 октября разрушила 90% ветровой энергетики Украины. Пока что зеленая энергетика – это отрасль, наиболее пострадавшая из-за атак страны-террориста.

Только с начала октября Россия смогла повредить 40% энергосистемы Украины. Министр энергетики Александр Харченко назвал это серьезными повреждениями.

Из-за последствий обстрелов критической инфраструктуры страдают не только в Украине. Проблемы со светом начались и за границей, в том числе в Молдове.

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