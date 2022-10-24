Жителей Молдовы призывают экономить. При этом власти добавили, что уже ищут новых поставщиков электроэнергии.

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В Молдове официально дефицит электроэнергии

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину сообщил, что с 24 октября контракты на поставку электричества, заключенные Energocom, не смогут обеспечить все потребление с 7:00 до 23:00. Министр снова призвал всех экономить, но добавил, что пока никаких отключений электроэнергии не планируется.

Я обращаюсь ко всем компаниям и бизнесу – отключайте декоративное освещение, рекламу, меняйте часы работы, используйте генераторы там, где это возможно. Каждый из вас, так же как он построил свой бизнес, теперь может внести свой вклад, чтобы мы прошли этот период,

– сказал Спину.

Также министр пообещал, что в ближайшее время правительство определит новых поставщиков электроэнергии. Спину подчеркнул, что никаких отключений пока не планируется. Он отметил, что если действовать ответственно и сообща, то никого отключать не придется.

Молдова ищет новые источники электроэнергии

После массированных ракетных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры, 11 октября Украина остановила поставки электроэнергии в ЕС и Молдову. Молдова покупала 30% электроэнергии у украинских компаний.

13 октября Румыния начала поставлять электроэнергию в Молдову, однако поставки из Румынии не покрывают 30% электроэнергии.

Остальные Молдова планирует закупать на балансировочном рынке или по договорам о предоставлении экстренной помощи, заключенным с операторами электропередач соседних стран.

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