Глава государства отметил, что особое внимание было уделено формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак врага. В частности, члены Ставки проанализировали ход формирования эффективной системы противовоздушной обороны Украины и обеспечение необходимым боекомплектом.

К теме Из-за ударов по энергосистеме Украины уже начались проблемы со светом за рубежом

Что обсуждали на заседании Ставки

Отдельно участники заседания остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Также рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

Владимир Зеленский напомнил украинцам о важности экономного использования электроэнергии.

Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины,

– отметил президент Украины.

Оккупанты атакуют критическую инфраструктуру Украины

С 10 октября в результате ударов, врагов по территории Украины, было разрушено 30% украинских электростанций. Это привело к серьезным проблемам со светом.

С 20 октября в Украине были введены ограничения на пользование электроэнергией.

Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру нашей страны 22 октября. В частности, оккупанты нанесли удар по Ровенской, Волнской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областям.

Враг выпустил 40 ракет и 16 иранских дронов-камикадзе. К счастью, 20 крылатых ракет и 11 БПЛА удалось сбить.

В Киеве снова начались стабилизационные отключения света, где именно – читайте по ссылке.

Достойно внимания – Известно, в каких областях будут выключать электричество видео