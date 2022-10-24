По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Киеве начались стабилизационные отключения света. Вчера сообщалось, что киевляне резко увеличили потребление электроэнергии.
К теме Укрэнерго снова предупреждает о возможных отключениях: в каких регионах не будет света
Где посмотреть график отключений света в Киеве
ДТЭК "Киевские электросети" предоставили упрощенный график отключений.
- Его можно посмотреть на сайте Yasno. Чтобы посмотреть, когда на вашей улице выключат электроэнергию, нужно ввести свой адрес.
- Также получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот в телеграмме YASNO.
- Кроме того, есть график отключений в формате списка по районам.
График отключения света в Киеве:
Если ваша улица не указана, значит, отключение электроэнергии там не планируется.
В Украине вводят ограниченное потребление электроэнергии и призывают украинцев экономить
- В КГГА жалуются, что киевляне не экономят электроэнергию. Все потому, что люди массово включают электрообогреватели.
- Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
- Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного российскими обстрелами оборудования.
- Также отключения света запланированы в Ровненской области.
- До сих пор есть проблемы с электроэнергией в Хмельницкой области – во многих населенных пунктах после обстрелов 22 октября еще нет света.
Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал
Актуально – Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео