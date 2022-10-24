По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Киеве начались стабилизационные отключения света. Вчера сообщалось, что киевляне резко увеличили потребление электроэнергии.

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Где посмотреть график отключений света в Киеве

ДТЭК "Киевские электросети" предоставили упрощенный график отключений.

Его можно посмотреть на сайте Yasno. Чтобы посмотреть, когда на вашей улице выключат электроэнергию, нужно ввести свой адрес.

Также получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот в телеграмме YASNO.

Кроме того, есть график отключений в формате списка по районам.

График отключения света в Киеве:

Если ваша улица не указана, значит, отключение электроэнергии там не планируется.

В Украине вводят ограниченное потребление электроэнергии и призывают украинцев экономить

В КГГА жалуются, что киевляне не экономят электроэнергию. Все потому, что люди массово включают электрообогреватели.

Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного российскими обстрелами оборудования.

Также отключения света запланированы в Ровненской области.

До сих пор есть проблемы с электроэнергией в Хмельницкой области – во многих населенных пунктах после обстрелов 22 октября еще нет света.

Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал

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