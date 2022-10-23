Напомним, что из-за российских террористических ударов по объектам энергетической инфраструктуры жителей Киева и области призвали потреблять электроэнергию умеренно. В частности, включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00.

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Киевляне включают электрообогреватели

Замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал, что в столице решили начать отопительный сезон, чтобы помочь энергетикам. Поскольку киевляне, несмотря на все просьбы сократить потребление электроэнергии, включают обогреватели. Да, нагрузка на сети увеличивается.

Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами,

– заметил Пантелеев.

Он добавил, что накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет.

Пантелеев подчеркнул, что электрообогреватели – не спасение, ведь они быстро выводят из строя энергосистему. В свою очередь, централизованную систему отопления в Киеве уже запустили максимально.

Обратите внимание! Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал, что с 20 октября в столице начнут подключать к отоплению все дома. Это делается с учетом погоды и для предотвращения перегрузки энергосистемы. По словам городского головы, подключение учреждений социальной сферы к теплоснабжению началось раньше по индивидуальным заявкам.

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