Контролируемое ограничение потребления света дополнительно ввели в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. О возможном отключении электроэнергии информирует 24 канал.
К теме Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов
В каких областях планируют отключить электроэнергию
В "Укрэнерго" отметили, что наибольший объем ограничений будет касаться самой столицы и Киевской области. А еще Черниговской, Черкасской и Житомирской.
Впрочем, временные отключения энергетики вынуждены ввести и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования,
– подчеркнули в компании.
Стабилизационные отключения продолжаются в Киеве
В столице уже начали выключать электроэнергию. С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке.
Также об отключении в Киеве извещает телеграм-бот YASNO. Жителей города призывают максимально снизить потребление электроэнергии.
Читайте также Веерные отключения света на Ровненщине: ОВА опубликовала график на 24 октября
В Виннице также сообщили об выключении света
Утром 24 октября власти "Винницкие городские электросети" сообщили о плановых работах на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередач. На части улиц может исчезнуть свет. В частности:
- на Пироговской, 131 и 133;
- Привокзальной;
- Г. Нарбута (бывшая улица Грибоедова);
- Киевской;
- Гонты;
- Заречной;
- в Карьерном переулке.
В Хмельницком энергосеть не выдерживает нагрузок
Глава Хмельницкой ОВА утром сообщил, что в микрорайонах города аварийные отключения. Сергей Гамалий объяснил, что энергосеть не выдерживает нагрузок.
По возможности уменьшите потребление,
– просит глава Хмельницкой ОВА.
Также Гамалий отметил, что по состоянию на утро 24 октября в области возобновили электроснабжение на 97,3%. Энергетики продолжают работу в 10 населенных пунктах Славутской теробщины.
Интересно Отключение света в Украине: полезные советы, как выбрать генератор
В Черкасской области аварийные отключения
Глава Черкасской ОВА сообщил об аварийных отключениях. Чиновник подчеркнул, что их не стоит путать с плановыми.
Игорь Табурец объяснил, что график аварийных отключений – это не список населенных пунктов с точным временем и продолжительностью. И добавил, что это список линий электропередач с мощностью по каждой.
Применяют его (график аварийных отключений – 24 канал) при внезапном нарушении режима работы объектов электроэнергетики. Диспетчеры получают указание и должны выполнить его в течение 15 минут,
– подчеркнул чиновник.
Стоит посмотреть – Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео