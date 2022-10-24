Контрольоване обмеження споживання світла додатково запровадили на Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Про можливе відключення електроенергії інформує 24 канал.
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У яких областях планують відключити електроенергію
В Укренерго зазначили, що найбільший обсяг обмежень стосуватиметься сама столиці та Київської області. А ще Чернігівської, Черкаської і Житомирської.
Втім, тимчасові відключення енергетики змушені запровадити і в Харківській, Полтавській та Сумській областях.
Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання,
– підкреслили в компанії.
Стабілізаційні відключення тривають у Києві
У столиці вже почали вимикати електроенергію. З детальним графіком можна ознайомитися за посиланням.
Також про відключення у Києві сповіщає телеграм-бот YASNO. Мешканців міста закликають максимально зменшити споживання електроенергії.
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У Вінниці також повідомили про вимкнення світла
Вранці 24 жовтня "Вінницькі міські електромережі" повідомили про планові роботи на трансформаторних підстанціях і повітряних лініях електропередач. Зазначили, що на частині вулиць може зникнути світло. Зокрема:
- на Пироговській, 131 та 133;
- Привокзальній;
- Г. Нарбута (колишня вулиця Грибоєдова);
- Київській;
- Гонти;
- Зарічній;
- у Кар'єрному провулку.
У Хмельницькому енергомережа не витримує навантажень
Очільник Хмельницької ОВА вранці повідомив, що в мікрорайонах міста аварійні відключення. Сергій Гамалій пояснив, що енергомережа не витримує навантажень.
За можливості зменште споживання,
– просить голова Хмельницької ОВА.
Також Гамалій зазначив, що станом на ранок 24 жовтня в області відновили електропостачання на 97,3 %. Енергетики продовжують працювати у 10 населених пунктах Славутської тергромади.
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На Черкащині аварійні відключення
Голова Черкаської ОВА повідомив про аварійні відключення. Посадовець підкреслив, що їх не варто плутати з плановими.
Ігор Табурець пояснив, що графік аварійних відключень – це не перелік населених пунктів із точним часом та тривалістю. Та додав, що це перелік ліній електропередач із заначеною потужністю по кожній.
Застосовують його (графік аварійних відключень – 24 канал) при раптовому порушенні режиму роботи об'єктів електроенергетики. Диспетчери отримують вказівку і мають виконати її впродовж 15 хвилин,
– підкреслив посадовець.
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