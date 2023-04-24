Військові витрати України зросли на 640% у 2022 році, – SIPRI

Військові витрати в усьому світі зросли на 3,7% у 2022 році, до рекордних 2,24 трильйона доларів США. 56% цього значення становлять витрати на оборону Сполучених Штатів, Росії та Китаю. Українські витрати на оборону збільшились до 44 мільярдів доларів.

Європейські військові витрати за 2022 рік стали найбільшими за останні 30 років. Такий крок став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Росія збільшила військові витрати у 2022 році

Військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до приблизно 86,4 мільярда доларів, що еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту Росії. У 2021-му цей показник становив 3,7%.

Витрати на оборону України стали найбільшими в історії

Військові витрати України сягнули 44 мільярдів доларів у 2022 році. Йдеться про колосальне збільшення на 640%. Автори звіту назвали це "найбільшим однорічним збільшенням військових витрат країни, яке коли-небудь фіксувалося в даних "SIPRI". Військові витрати зросли до 34% ВВП у 2022 році в порівнянні з 3,2% у 2021 році.

Військові витрати у Європі збільшилися з часів Холодної війни

Внаслідок війни в Україні європейські держави теж збільшили свої витрати на оборону. Лише витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році склали 345 мільярдів доларів США. Це значення є найбільшим з 1989 року, коли закінчилася Холодна війна між Сполученими Штатами та СРСР.

Найбільш різке зростання спостерігалося у Фінляндії – 36%, Литві – 27%, Швеції – 12% і Польщі – 11%.

Витрати США, Китаю і Японії

Сполучені Штати залишаються лідером з витрат коштів на оборону. Військові витрати США сягнули 877 мільярдів доларів у 2022 році, що становить 39% загальних світових військових витрат. 19,9 мільярда доларів з загального значення становила військова допомога Україні.

Китай лишається другим у світі за обсягом військових витрат, виділивши приблизно 292 мільярди доларів у 2022 році. Це на 4,2% більше, ніж у 2021 році. Військові витрати Японії зросли на 5,9% між 2021 і 2022 роками, сягнувши 46,0 мільярдів доларів, або 1,1% ВВП країни. Це був найвищий рівень військових витрат Японії з 1960 року і є відповіддю на загрози з боку Китаю та Північної Кореї.

Які держави ще збільшили витрати на оборону