Світовий ВВП сягнув 105,4 трильйона доларів: які країни найбагатші

У 2023 році світовий ВВП досягнув 105,4 трильйона доларів, тобто зріс на 3,2% за рік. Лідерство у двадцятці країн-лідерів за розміром ВВП продовжують утримувати США.

Які країни мають найвищий ВВП

США продовжують утримувати лідерство у світовій економіці, підтверджуючи свій статус найбагатшої країни з 1960 року, наразі забезпечуючи майже 26% глобального ВВП.

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Однак, найшвидше зростання продемонстрували Індія та Індонезія, збільшивши свої показники на 7,8% та 5% відповідно.

До п'ятірки лідерів за ВВП входять:

Сполучені Штати Америки

ВВП: 27,36 трильйона доларів США;

ВВП на душу населення: 81 630 доларів США;

Річний темп зростання ВВП: 2,5 відсотка.

Китайська Народна Республіка

ВВП: 17,66 трильйона доларів США;

ВВП на душу населення: 12 040 доларів США;

Річний темп зростання ВВП: 5,2 відсотка.

Німеччина

ВВП: 4,46 трильйона доларів США;

ВВП на душу населення: 52 730 доларів США;

Річний темп зростання ВВП: -0,3 відсотка.

Японія

ВВП: 4,21 трильйона доларів США;

ВВП на душу населення: 33 810 доларів США;

Річний темп зростання ВВП: 1,9 відсотка.

Індія

ВВП: 3,57 трильйона доларів США;

ВВП на душу населення: 2500 доларів США;

Річний темп зростання ВВП: 7,8 відсотка.

Серед інших країн у рейтингу також є Мексика, Австралія, Південна Корея, Іспанія, Нідерланди, Туреччина, Швейцарія та інші.