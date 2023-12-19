Друге Різдво не вдома: чи дорого обійдуться свята українцям за кордоном

Як і минулого року чимало українців внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну святкуватимуть Різдво за межами своєї країни. Саме тому 24 Канал підрахував у скільки обійдеться цьогоріч продуктовий кошик українцям за кордоном.

Скільки українців за кордоном

За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), число українців за кордоном через війну станом на кінець червня 2023 року складає 5,6 – 6,7 мільйона осіб. Як пояснюють у відомстві, це на 03 — 0,5 мільйона більше, ніж на кінець 2022 року.

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Такий ріст українських біженців за кордон пов'язують з наслідками ударів по енергосистемі України взимку 2022 – 2023 років, посилення ракетних атак у травні та підриву Каховської ГЕС на початку червня 2023 року.

Цікаво, що торік найбільше українців перебувало в Польщі – майже 1,5 мільйона людей. Втім станом на травень 2023 року, за даними Європейської служби статистики, найбільша цифра біженців в Німеччині – 27%. На другому місці – Польща (24%). Далі по списку йдуть Чехія, Італія та інші.

Через повномасштабну війну чимало з українців залишається за кордоном, саме тому вони святкуватимуть Різдво не в Україні. 24 Канал проаналізував ціни у різних країнах за допомогою сайту Numbeo, щоб зʼясувати у скільки українцям обійдеться накрити стіл на свята за кордоном.

Продукти в Німеччині

Вартість життя в Німеччині в середньому на 115% вища, ніж в Україні. Відповідно ціни на продукти теж суттєво відрізняються.

Ціни на мʼясо

М'ясо коштує чи не найдорожче з продуктового кошика. Відтак за кілограм яловичини в середньому доведеться віддати 14,88 євро, або 595 гривень, а кілограм курячого філе стане дещо дешевше – у 12,50 євро, або 500 гривень.

Молоко та хліб

За літр молока доведеться віддати 1,08 євро, це трохи більше, ніж 40 гривень. Що стосується цін на хліб, то у Німеччині вони помітно вищі, ніж в Україні. Отож буханець білого хліба вагою 500 грамів вам стане в середньому у 1,90 євро, або 76 гривень.

Овочі та фрукти

Якщо ж до мʼясних страв захочете додати салат та картоплю, то розраховуйте, що за кіло кожної категорії в середньому доведеться заплатити 60 гривень. Ціни у євро виглядають наступним чином: картопля – 1,52 євро, помідори – 1,69 євро, цибуля – 1,50 євро.

Що стосується фруктів, то ціни у Німеччині виглядають наступним чином: за кілограм бананів доведеться заплатити 1,48 євро (59 гривень), за апельсини – 2,08 євро (83 гривні), а за яблука – 2,36 євро (94,4 гривні).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента переважно коштуватиме 4,99 євро, що еквівалентне майже 200 гривням. А от на пиво цінник помітно нижчий.

Так пляшка пива від вітчизняного виробника (0,5 літра) коштуватиме 91 цент (це понад 36 гривень), а от за пляшку імпортного пива доведеться заплатити помітно більше. Так 0,3 літра коштуватиме 1,59 євро (63,6 гривні).

Які ціни у Польщі

М'ясо

Продуктовий кошик, який складатиметься з кіло картоплі, помідор, цибулі, курячого філе, бананів, апельсин, яблук, буханця й пляшки вина, обійдеться українцям у Німеччині у 31 євро. За середнім банківським курсом, станом на 8 грудня, це 1 240 гривень.

В Польщі м'ясо теж коштує найдорожче. Кілограм курячого філе обійдеться у 24,68 злотих. За середнім банківським курсом, це трішки більше, ніж 219 гривень. Водночас кілограм яловичини коштує майже вдвічі більше – 43,91 злотих (це майже 391 гривня).

Вартість хліба та молока

Ціна за звичайний білий хліб становить 4,72 злотих, або 42 гривні. Цікаво, що за літр молока в Польщі доведеться заплатити навіть менше, ніж за хліб – 3,79 злотих (це трішки більше, ніж 33 гривні).

Овочі та фрукти

За кіло картоплі в Польщі доведеться віддати – 3,11 злотих, або 27,6 гривні. Цибуля коштує 4,23 злотих, а це 37,6 гривні. Водночас кілограм помідор обійдеться найдорожче – 11,21 злотих (майже 100 гривень).

Фрукти в Польщі дешевші, ніж в Німеччині. Кіло яблук коштує 3,75 злотих, а це 33,3 гривні. Банани будуть дорожчі – за кіло 6,21 злотих (трішки більше, ніж 55 гривень), а от апельсини — 6,67 злотих (понад 59 гривень).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента до святкового столу обійдеться у 26 злотих (231 гривня), що навіть більше, ніж у Німеччині. Пляшка 0,5 літра вітчизняного пива коштує 4,02 злотих (майже 36 гривень), пиво імпортне (пляшка 0,33 літра) – 6,11 злотих (54,3 гривні).

Продуктовий кошик у Чехії

Вартість м'яса

на різдвяні свята в середньомуСтаном на 8 грудня середній банківський курс злотого до гривні складає 8,9 гривні. Це майже 890 гривень.

Кіло м'яса у Чехії коливається від майже 190 до понад 200 крон. Кілограм курячого філе буде в середньому коштувати десь 189 крон, або 304 гривні. Це вдвічі більша ціна, ніж в Україні. Ціна за кіло яловичини ще дорожча – 275 крон (це майже 443 гривні).

Хліб та молоко

Якщо до святкового столу захочете придбати ще хлібину, то за неї доведеться віддати в середньому 34 крони (це майже 55 гривень за 500 грамів). А от за літр молока – 23,32 крони, або 37,5 гривні.

Овочі та фрукти

Кіло картоплі буде на рівні 23 крони, або 37 гривень, що набагато дешевше, ніж кіло помідор. Ціна на них становить майже 65 крон (це 104,6 гривні). Цибуля в середньому коштує 26,6 крони (це майже 43 гривні).

Щодо фруктів, то найдешевшими є банани, які коштують за кілограм 36,3 крони – це 58,4 гривні. Кіло яблук обійдеться і трішки більше, а саме у 36,7 крони (59 гривень). Найдорожчими фруктами на столі будуть апельсини, адже їхня середня ціна становить 45,56 крон (73,3 гривні).

Алкоголь

За пляшку вина у середньому ціновому сегменті треба віддати десь 130 крон (це 209 гривень), за пляшку 0,5 літра вітчизняного пива – 19,38 крони (31,2 гривні), а за пиво імпортне (пляшка 0,33 літра) – 34,14 крони (майже 55 гривень).

Скільки коштують продукти в Італії

М'ясо

Станом на 8 грудня середній банківський курс чеської крони до гривні складає в середньому 1,61 крони за 1 гривню. Тож підсумовуючи, різдвяний стіл у Чехії обійдеться українцям у 609 крон, а це трішки більше ніж 981 гривня.

Як і у решти країн, м'ясо в Італії займатиме найдорожче позицію у чеці. Отже, кілограм курячого філе обійдеться в 10,58 євро (423 гривні), яловичина – 17,14 євро (685,6 гривні).

Хліб та молоко

Різниця між вартістю молока та хліба несуттєва. Відповідно літр молока коштує 1,45 євро (58 гривень), а пів кіло свіжого білого хліба – 2 євро (80 гривень).

Ціни на фрукти та овочі

За кілограм помідорів в Італії доведеться віддати 2,81 євро (це трішки більше, ніж 112 гривень), за кіло картоплі – 1,53 євро (61 гривню), а от цибуля найдешевша – 1,43 євро (57 гривень).

Втім, фрукти трішки дорожчі за овочі: яблука – 1,98 євро за кілограм (79 гривень), банани – 1,88 євро (75 гривень), апельсини – 2,30 євро (92 гривні).

Вартість алкоголю

Вино в Італії буде дорожчим, ніж у Німеччині. За пляшку вина середнього цінового сегмента доведеться віддати 6 євро (це 240 гривень). А от пиво трішки дорожче. Тож за пиво вітчизняне (0,5 літра) та імпортне (0,33 літра) потрібно буде заплатити 1,49 євро (понад 59 гривень) та 2,05 євро (82 гривні) відповідно.

Як ми рахували вартість продуктів Для того, що порахувати приблизну вартість святкового столу у різних країнах, 24 Канал використовував дані сайту Numbeo, який профілюється на оцінці вартості життя у різних країнах світу. Numbeo розраховує середні ціни на товари й послуги основі даних від місцевих жителів.

Для порівняння ми взяли такі продукти: куряче філе та яловичина, картопля, помідори, цибуля, банани, яблука та апельсини, хліб, молоко. А також алкоголь.

Які зарплати за кордоном

Німеччина

За середнім банківським курсом це майже 1 280 гривень.

Ще торік в Міграційній платформі EWL, що відповідає за працевлаштування та сферу роботи у Німеччині, повідомили, що в компанії суттєво змінили підхід до пошуку іноземних робітників.

Мінімальна зарплата в Німеччині визначається не щомісячним доходом, а погодинною оплатою.

Як розповіла РБК-Україна директорка з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич, без знання німецької мови й досвіду українці можуть працевлаштуватися, втім, це буде робота на виробництві або у сфері логістики. Наприклад, на складах, де найчастіше пропонують роботу пакувальників.

За таку роботу платять мінімальну ставку, а це 12 – 13 євро на годину до відрахувань. Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом та найманими працівниками,

– розповіла вона виданню.

А от, наприклад, кур'єр для поштового оператора отримує 16,03 євро за годину до відрахувань. Крім того, до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію у різних розмірах – до 190 євро на місяць для кур'єрів.

Польща

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2023 році становить 12 євро за годину. Якщо людина працює по 8 годин щодня 5 днів на тиждень, то в місяць отримуватиме десь трішки більше, ніж 2 000 євро (десь 80 тисяч гривень). Середня зарплата коливається: водії та продавці отримують від 2,5 тисячі до 2,7 тисячі євро, а лікарі та юристи – 5,8 та 6,1 тисячі євро.

За даними Головного управління статистики (GUS) в Польщі середня місячна зарплата в секторі підприємств у вересні 2023 року становила 7 379,88 злотих брутто (без вирахування податків). Це понад 66 тисяч гривень за середнім готівковим курсом станом на 8 грудня. Водночас мінімальна зарплата становить трішки більше, ніж 25 тисяч гривень.

В Міграційній платформі EWL заявили, що у 2024 році в Польщі змінюються правила оплати праці робітників. Відтак мінімальна заробітна плата підвищиться: на початку січня 2024 – до 4 242 злотих (38 тисяч гривень), а згодом у червні заробітна плата за договором зросте до 4 300 злотих до відрахувань (це майже 38,6 тисячі гривень).

Чехія

Наразі найбільше вакансій пропонується у сфері логістики (комплектація та пакування посилок) – можна заробити(від 49 до 61 тисячі гривень).

Опубліковані дані у Czech Statistical Office свідчать про те, що середня заробітна плата в Чехії за III квартал 2023 року склала 42 658 чеських крон. Це за середнім банківським курсом станом на 8 грудня 68,6 тисячі гривень. Торік сума була на рівні 39 858 чеських крон (десь 64 тисячі гривень).