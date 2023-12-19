Второе Рождество вне дома: дорого ли обойдутся праздники украинцам за границей

Как и в прошлом году многие украинцы в результате полномасштабного вторжения России в Украину будут праздновать Рождество за пределами своей страны. Именно поэтому 24 Канал подсчитал во сколько обойдется продуктовая корзина украинцам за рубежом.

Сколько украинцев за границей

По данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), число украинцев за границей из-за войны по состоянию на конец июня 2023 года составляет 5,6 – 6,7 миллиона человек. Как объясняют в ведомстве, это на 03 — 0,5 миллиона больше, чем на конец 2022 года.

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Такой рост украинских беженцев за границу связывают с последствиями ударов по энергосистеме Украины зимой 2022 – 2023 годов, усиление ракетных атак в мае и подрыв Каховской ГЭС в начале июня 2023 года.

Интересно, что в прошлом году больше всего украинцев находилось в Польше – почти 1,5 миллиона человек. Впрочем, по состоянию на май 2023 года, по данным Европейской службы статистики, наибольшая цифра беженцев в Германии – 27%. На втором месте – Польша (24%). Далее по списку идут Чехия, Италия и другие.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы остаются за границей, именно поэтому они будут праздновать Рождество не в Украине. 24 Канал проанализировал цены в разных странах с помощью сайта Numbeo, чтобы выяснить, во сколько украинцам обойдется накрыть стол на праздники за границей.

Продукты в Германии

Стоимость жизни в Германии в среднем на 115% выше, чем в Украине. Соответственно, цены на продукты тоже существенно отличаются.

Цены на мясо

Мясо стоит едва ли не дороже всего из продуктовой корзины. Поэтому за килограмм говядины в среднем придется отдать 14,88 евро, или 595 гривен, а килограмм куриного филе будет несколько дешевле – 12,50 евро, или 500 гривен.

Молоко и хлеб

За литр молока придется отдать 1,08 евро, это чуть больше 40 гривен. Что касается цен на хлеб, то в Германии они заметно выше, чем в Украине. Следовательно, буханка белого хлеба весом 500 граммов вам обойдется в среднем в 1,90 евро или 76 гривен.

Овощи и фрукты

Если же к мясным блюдам захотите добавить салат и картофель, то рассчитывайте, что за килограмм каждой категории в среднем придется заплатить 60 гривен. Цены в евро выглядят следующим образом: картофель – 1,52 евро, помидоры – 1,69 евро, лук – 1,50 евро.

Что касается фруктов, то цены в Германии выглядят следующим образом: за килограмм бананов придется заплатить 1,48 евро (59 гривен), за апельсины – 2,08 евро (83 гривны), а за яблоки – 2,36 евро (94,4 гривны).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента в основном будет стоить 4,99 евро, что эквивалентно почти 200 гривнам. А вот на пиво ценник заметно ниже.

Так бутылка пива от отечественного производителя (0,5 литра) будет стоить 91 цент (это более 36 гривен), а вот за бутылку импортного пива придется заплатить заметно больше. Так 0,3 литра обойдется в 1,59 евро (63,6 гривны).

Какие цены в Польше

Мясо

Продуктовая корзина, которая состоит из кило картофеля, помидор, лука, куриного филе, бананов, апельсин, яблок, буханки и бутылки вина, обойдется украинцам в Германии в 31 евро. По среднему банковскому курсу, по состоянию на 8 декабря, это 1 240 гривен.

В Польше мясо тоже стоит дороже всего. Килограмм куриного филе обойдется в 24,68 злотых. По среднему банковскому курсу, это немного больше, чем 219 гривен. В то же время килограмм говядины стоит почти вдвое больше – 43,91 злотых (это почти 391 гривна).

Стоимость хлеба и молока

Цена за обычный белый хлеб составляет 4,72 злотых, или 42 гривны. Интересно, что за литр молока в Польше придется заплатить даже меньше, чем за хлеб – 3,79 злотых (это немного больше, чем 33 гривны).

Овощи и фрукты

За кило картофеля в Польше придется отдать – 3,11 злотых, или 27,6 гривны. Лук стоит 4,23 злотых, а это 37,6 гривны. В то же время килограмм помидор обойдется дороже всего – 11,21 злотых (почти 100 гривен).

Фрукты в Польше дешевле, чем в Германии. Кило яблок стоит 3,75 злотых, а это 33,3 гривны. Бананы будут дороже – за кило 6,21 злотых (чуть больше 55 гривен), а вот апельсины - 6,67 злотых (более 59 гривен).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента к праздничному столу обойдется в 26 злотых (231 гривна), что даже больше, чем в Германии. Бутылка 0,5 литра отечественного пива стоит 4,02 злотых (почти 36 гривен), импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 6,11 злотых (54,3 гривны).

Продуктовая корзина в Чехии

Стоимость мяса

на рождественские праздники в среднемПо состоянию на 8 декабря средний банковский курс злотого по отношению к гривне составляет 8,9 гривны. Это почти 890 гривен.

Кило мяса в Чехии колеблется от почти 190 до более 200 крон. Килограмм куриного филе будет в среднем стоить где-то 189 крон, или 304 гривны. Это вдвое больше, чем в Украине. Цена за кило говядины еще дороже – 275 крон (это почти 443 гривны).

Хлеб и молоко

Если к праздничному столу захотите приобрести еще хлеб, то за него придется отдать в среднем 34 кроны (это почти 55 гривен за 500 грамм). А вот за литр молока – 23,32 кроны, или 37,5 гривны.

Овощи и фрукты

Кило картофеля будет на уровне 23 кроны, или 37 гривен, что гораздо дешевле, чем кило помидор. Цена на них составляет около 65 крон (это 104,6 гривны). Лук в среднем стоит 26,6 кроны (это почти 43 гривны).

Что касается фруктов, то дешевле всего бананы, которые стоят за килограмм 36,3 кроны – это 58,4 гривны. Кило яблок обойдется и немного больше, а именно в 36,7 кроны (59 гривен). Самыми дорогими фруктами на столе будут апельсины, их средняя цена составляет 45,56 крон (73,3 гривны).

Алкоголь

За бутылку вина в среднем ценовом сегменте нужно отдать где-то 130 крон (это 209 гривен), за бутылку 0,5 литра отечественного пива – 19,38 кроны (31,2 гривны), а за импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 34,14 кроны (почти 55 гривен).

Сколько стоят продукты в Италии

Мясо

По состоянию на 8 декабря средний банковский курс чешской кроны по отношению к гривне составляет в среднем 1,61 кроны за 1 гривну. Поэтому подытоживая, рождественский стол в Чехии обойдется украинцам в 609 крон, а это чуть больше чем 981 гривна.

Как и в остальных странах, мясо в Италии будет занимать самую дорогую позицию в чеке. Следовательно, килограмм куриного филе обойдется в 10,58 евро (423 гривны), говядина – 17,14 евро (685,6 гривны).

Хлеб и молоко

Разница между стоимостью молока и хлеба несущественна. Соответственно литр молока стоит 1,45 евро (58 гривен), а полкило свежего белого хлеба – 2 евро (80 гривен).

Цены на фрукты и овощи

За килограмм помидоров в Италии придется отдать 2,81 евро (это немного больше, чем 112 гривен), за кило картофеля - 1,53 евро (61 гривну), а вот лук самая дешевая – 1,43 евро (57 гривен).

Впрочем, фрукты немного дороже овощей: яблоки – 1,98 евро за килограмм (79 гривен), бананы – 1,88 евро (75 гривен), апельсины – 2,30 евро (92 гривны).

Стоимость алкоголя

Вино в Италии будет дороже, чем в Германии. За бутылку вина среднего ценового сегмента придется отдать 6 евро (это 240 гривен). А вот пиво немного дороже. Следовательно, за пиво отечественное (0,5 литра) и импортное (0,33 литра) нужно будет заплатить 1,49 евро (более 59 гривен) и 2,05 евро (82 гривны) соответственно.

Как мы считали стоимость продуктов 24 Канал использовал данные сайта Numbeo, который профилируется на оценке стоимости жизни в разных странах мира. Numbeo рассчитывает средние цены на продукты и сервисы на базе данных местных жителей.

Для сравнения мы взяли следующие продукты: куриное филе и говядина, картофель, помидоры, лук, бананы, яблоки и апельсины, хлеб, молоко. А также алкоголь.

Какие зарплаты за границей

Германия

По среднему банковскому курсу это почти 1 280 гривен.

Еще в прошлом году в Миграционной платформе EWL, отвечающая за трудоустройство и сферу работы в Германии, сообщили, что в компании существенно изменили подход к поиску иностранных рабочих.

Минимальная зарплата в Германии определяется не ежемесячным доходом, а почасовой оплатой.

Как рассказала РБК-Украина директор по международному развитию миграционной платформы EWL Михалина Селевич, без знания немецкого языка и опыта украинцы могут трудоустроиться, впрочем, это будет работа на производстве или в сфере логистики. Например, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков.

За такую работу платят минимальную ставку, а это 12 – 13 евро в час до отчислений. Такая работа не требует знания немецкого языка, поскольку обычно на предприятиях или складах есть люди, которые говорят на украинском и могут быть коммуникаторами между руководством и наемными работниками,

– рассказала она изданию.

А вот, например, курьер для почтового оператора получает 16,03 евро за час до отчислений. Кроме того, в зарплату работникам могут начислять компенсацию за инфляцию в разных размерах – до 190 евро в месяц для курьеров.

Польша

Минимальная зарплата в Германии в 2023 году составляет 12 евро в час. Если человек работает по 8 часов ежедневно 5 дней в неделю, то в месяц будет получать где-то немного больше, чем 2 000 евро (где-то 80 тысяч гривен). Средняя зарплата колеблется: водители и продавцы получают от 2,5 тысячи до 2,7 тысячи евро, а врачи и юристы – 5,8 и 6,1 тысячи евро.

По данным Главного управления статистики (GUS) в Польше, средняя месячная зарплата в секторе предприятий в сентябре 2023 года составила 7 379,88 злотых брутто (без вычета налогов). Это более 66 тысяч гривен по среднему наличному курсу на 8 декабря. В то же время минимальная зарплата составляет немного больше, чем 25 тысяч гривен.

В Миграционной платформе EWL заявили, что в 2024 году в Польше меняются правила оплаты труда рабочих. Следовательно, минимальная заработная плата повысится: в начале января 2024 – до 4 242 злотых (38 тысяч гривен), а впоследствии в июне заработная плата по договору вырастет до 4 300 злотых до отчислений (это почти 38,6 тысячи гривен).

Чехия

Сейчас больше всего вакансий предлагается в сфере логистики (комплектация и упаковка посылок) – можно заработать(от 49 до 61 тысяч гривен).

Опубликованные данные в Czech Statistical Office свидетельствуют о том, что средняя заработная плата в Чехии за III квартал 2023 года составила 42 658 чешских крон. Это по среднему банковскому курсу по состоянию на 8 декабря 68,6 тысячи гривен. В прошлом году сумма была на уровне 39 858 чешских крон (примерно 64 тысячи гривен).