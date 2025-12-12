Стоїть вже майже рік: митниця не може конфіскувати танкер, що належить до тіньового флоту Росії

Майже рік "Eventin" танкер, із приблизно 100 000 тонн нафти, стоїть біля берегів острова Рюгена. Тепер з’явилося рішення Федерального фінансового суду щодо цього судна.

Що відомо про ситуацію щодо танкера?

Митниця тимчасово не може конфіскувати та реалізувати танкер "Eventin" разом із вантажем, який внесений до списку суден російського тіньового флоту, пише 24 Канал з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Федеральний фінансовий суд (BFH) бачить "обґрунтовані сумніви щодо законності заходів із конфіскації". Юридично незрозуміло, чи судно таки не може заходити й виходити з території ЄС разом із вантажем через виняток, який діє у надзвичайних ситуаціях.

Що сталося з танкером?

У січні на борту "Eventin" відмовили всі системи. Протягом кількох годин судно було нездатне маневрувати й дрейфувало в Балтійському морі біля Мекленбурга.

Рятувальним командам вдалося на морі встановити буксирні з’єднання з танкером. Уже майже рік судно стоїть біля Рюгена.

За словами BFH, слід враховувати норми міжнародного права, зокрема право на захисний (аварійний) порт, згідно з яким у надзвичайних ситуаціях дозволено вхід до порту. Зокрема юридичне протистояння щодо судна може продовжитися вже в основному процесі.

BFH підтвердив рішення Фінансового суду Грайфсвальда. Той на вимогу власника призупинив розпорядження про конфіскацію та реалізацію.

Головне митне управління Штральзунд (HZA) подало скаргу на рішення Грайфсвальдського суду до BFH.

Зверніть увагу! ЄС зараховує "Eventin" до так званого російського тіньового флоту.

У цьому списку суден, яким заборонено заходити в порти країн ЄС, а також отримувати страхування, фінансування чи обладнання від європейських компаній, зараз вже понад 550 суден. Власник оскаржує внесення до списку тіньового флоту.

Власник "Eventin" – компанія Laliya Shipping Corp. із Маршаллових островів. Компанія подала позов до суду ЄС щодо внесення судна до списку – це сталося вже після аварії.

Як причину позову компанія вказує, що судно "ніколи не мало наміру перевозити санкційні нафтопродукти до Європейського Союзу". Вхід у німецькі територіальні води був вимушеним через "технічну несправність і покривався правом на захисний порт".

Крім того, за словами позивача, чинне визначення суден тіньового флоту взагалі не підходить до "Eventin".

Зауважте! За даними BFH, танкер прямував із Росії до Індії – одного з основних покупців російської нафти. За галузевими даними, раніше воно також неодноразово ходило між Росією та Індією.

Нагадаємо, що у середу, 10 грудня, постійні представники країн ЄС у середу, 10 грудня, узгодили подальші санкції проти Росії. Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

До санкційного списку потраплять 9 осіб та компаній, які сприяють "тіньовому флоту". Також список поповниться ще 43 суднами, які входять до складу цього флоту.

Що ще слід знати про тіньовий флот Росії?

Російський тіньовий флот становить 17% з усіх нафтових танкерів світу. Він налічує близько 940 суден. І це на 45% більше, ніж рік тому.

Водночас танкери тіньового флоту обходять санкції через Балтійське море. Вони перевозять нафту, використовуючи підтримку компаній з Литви, Латвії та Естонії.