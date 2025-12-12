Стоит уже почти год: таможня не может конфисковать танкер, принадлежащий к теневому флоту России

Почти год "Eventin" танкер, с примерно 100 000 тонн нефти, стоит у берегов острова Рюгена. Теперь появилось решение Федерального финансового суда в отношении этого судна.

Что известно о ситуации с танкером?

Таможня временно не может конфисковать и реализовать танкер "Eventin" вместе с грузом, который внесен в список судов российского теневого флота, пишет 24 Канал со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Федеральный финансовый суд (BFH) видит "обоснованные сомнения относительно законности мер по конфискации". Юридически непонятно, или судно таки не может заходить и выходить с территории ЕС вместе с грузом из-за исключения, действующего в чрезвычайных ситуациях.

Что произошло с танкером?

В январе на борту "Eventin" отказали все системы. В течение нескольких часов судно было неспособно маневрировать и дрейфовало в Балтийском море возле Мекленбурга.

Спасательным командам удалось на море установить буксирные соединения с танкером. Уже почти год судно стоит возле Рюгена.

По словам BFH, следует учитывать нормы международного права, в частности право на защитный (аварийный) порт, согласно которому в чрезвычайных ситуациях разрешен вход в порт. В частности юридическое противостояние в отношении судна может продолжиться уже в основном процессе.

BFH подтвердил решение Финансового суда Грайфсвальда. Тот по требованию владельца приостановил распоряжение о конфискации и реализации.

Главное таможенное управление Штральзунд (HZA) подало жалобу на решение Грайфсвальдского суда в BFH.

Обратите внимание! ЕС причисляет "Eventin" к так называемому российскому теневому флоту.

В этом списке судов, которым запрещено заходить в порты стран ЕС, а также получать страхование, финансирование или оборудование от европейских компаний, сейчас уже более 550 судов. Владелец оспаривает внесение в список теневого флота.

Владелец "Eventin" – компания Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов. Компания подала иск в суд ЕС о внесении судна в список – это произошло уже после аварии.

В качестве причины иска компания указывает, что судно "никогда не намеревалось перевозить санкционные нефтепродукты в Европейский Союз". Вход в немецкие территориальные воды был вынужденным из-за "технической неисправности и покрывался правом на защитный порт".

Кроме того, по словам истца, действующее определение судов теневого флота вообще не подходит к "Eventin".

Заметьте! По данным BFH, танкер направлялся из России в Индию – одного из основных покупателей российской нефти. По отраслевым данным, ранее оно также неоднократно ходило между Россией и Индией.

Напомним, что в среду, 10 декабря, постоянные представители стран ЕС в среду, 10 декабря, согласовали дальнейшие санкции против России. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В санкционный список попадут 9 человек и компаний, которые способствуют "теневому флоту". Также список пополнится еще 43 судами, которые входят в состав этого флота.

Что еще следует знать о теневом флоте России?

Российский теневой флот составляет составляет 17% из всех нефтяных танкеров мира. Он насчитывает около 940 судов. И это на 45% больше, чем год назад.

В то же время танкеры теневого флота обходят санкции через Балтийское море. Они перевозят нефть, используя поддержку компаний из Литвы, Латвии и Эстонии.