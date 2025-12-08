Как выросли цены на страхование?

По словам страховых брокеров, тарифы за последний месяц подскочили втрое и, вероятно, будут продолжать расти и в дальнейшем, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Наибольшее повышение тарифов отмечают в российских зонах Черного моря.

Россия будет усиливать действия против Украины, поэтому мы, вероятно, увидим дальнейший рост тарифов в регионе,

– прогнозирует представитель брокерской компании Marsh Маркус Бейкер.

По его словам, цены на страхование от рисков войны увеличились с начала ноября до сегодня с 0,25 – 0,3% до 0,5–0,75% от стоимости судна, то есть тарифы выросли на 250% .

. И другой брокерской компании сообщили лишь немного меньшие цифры – страхование судов стало дороже более чем на 200%.

Брокеры говорят, что рост цен на страхование больше всего касается нефтяных танкеров, что связаны с Россией. Далее следуют балкеры, которые перевозят грузы насыпью, в частности зерно.

Эксперты по морской безопасности добавляют, что атаки на нефтяные танкеры "теневого флота" России встревожили владельцев этих судов. Они опасаются, что под удар могут попасть даже корабли, которые ведут легальную торговлю.

Стоит знать! Судовладельцы также переживают,что дальнейшая эскалация в Черном море может спровоцировать ответ со стороны Москвы, и Россия нанесет удар по украинскому экспорту аммиака и зерна.

Что известно об атаках Украины на танкеры?

С недавних пор Украина нацелилась на суда "теневого флота" России, которые та использует, чтобы обходить западные санкции.

На прошлой неделе стало известно об ударе украинских дронов по двум подсанкционным танкерам Kairos и Virat у турецкого побережья Черного моря, пишет Reuters. После атаки они вспыхнули.

Управление морских дел Турции сообщило, что танкер Kairos подал сигнал тревоги в 28 морских милях от побережья страны. Удар по нему произошел, когда тот направлялся в порт Новороссийск.

Танкер Virat подвергся атаке в 35 морских милях от берега, дальше на восток в Черном море.

Оба танкера входят в состав "теневого флота" Москвы, против которого введены санкции. Они ходят под флагами Гамбии и Коморских островов, но на самом деле принадлежат России.

Важно! Кроме того, на прошлой неделе был атакован также танкер Midvolga 2, сообщило во вторник турецкое морское управление. Однако Киев не признает своей причастности к атаке – в МИД заявили, Украина "не имеет никакого отношения к этому инциденту".

Что известно о "теневом флоте" России?