Тариф на електроенергію може зрости: кого стосуватимуться змін

Вартість електроенергії залишатиметься без змін, як і тариф на газ та воду. Однак зростуть тарифи на розподілення електроенергії для деяких операторів.

Тариф на розподіл електроенергії зросте

НКРЕКП переглянула тарифи на розподілення електроенергії для шести операторів в зоні бойових дій. Однак зміни стосуватимуться лише непобутових споживачів, тобто для пересічного населення нічого не зміниться.

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Тарифи підвищуватимуться у квітні та в липні 2023 року. Для різних класів напруги тариф зросте по-різному:

на 54,4 – 81,7% для першого класу напруги ,

, на 35,6 – 56,7% — для другого.

У нових тарифах для шести операторів системи розподілу переглянули, зокрема, витрати:

на виплати зарплат;

на оплату послуг із передачі електроенергії і диспетчерських послуг НЕК "Укренерго";

на закупівлю втрат електроенергії у мережах;

на закупівлю електроенергії на спотовий ринок.

Для яких операторів зростуть розцінки

Тарифи на розподілення електроенергії НКРЕКП переглянула для шести операторів системи розподілу. Тарифи на розподіл електроенергії підвищуватимуться поетапно для обленерго, що перебувають у зоні бойових дій:

"ДТЕК Донецькі електромережі";

"Запоріжжяобленерго";

"Херсонобленерго";

"ДТЕК Високовольтні мережі";

"Луганське енергетичне об'єднання";

ДП "Регіональні електромережі".

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Що для побутових споживачів ціна залежиться від кількості спожитих кіловатів: якщо домогосподарство спожило менш як 250 кіловат-годин, тариф 1,44 гривні, якщо більше – 1,64 гривні