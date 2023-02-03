Як розповідає Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO, насамперед найважливіша частина у розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу чи постачальника, а від споживача. Все, що йому потрібно – це вчасно передати показання лічильника.

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Як відбувається розрахунок

Після подачі показників, ОСР розраховує обсяг споживання клієнта. Ці дані згодом передають YASNO.

Ми множимо обсяг на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість та виставляємо кінцевий рахунок. Жодної магії та хитрощів. Клієнти, які регулярно передають показання, це знають і зазвичай не мають питань до суми у рахунку,

– пояснює Коваленко.

Однак у тих, хто такого не робить, виникають проблеми. До прикладу, за грудень показання не передали 34% киян та 29% жителів Дніпропетровщини. Тому оператор систему розподілу розраховує їх обсяг споживання за показником середньодобового споживання.

Що робити, якщо забув подати показники

На жаль, ви будете змушені спочатку сплатити всю суму, яка прийшла через невчасні подані показники. А вже з наступного місяця вам варто подати показники вчасно і тоді вже відбудеться перерахунок.

Важливо, переплата за попередній місяць нікуди не дінеться – вона буде врахована в оплаті за наступний.

Тому експерт радить щомісяця з 1 по 5 число витрачати лише 5 хвилин свого часу для подання показників, щоб уникнути проблем надалі.

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Як зекономити на електроенергії

Вимикайте вдома прилади та освітлення;

Робіть це кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також, візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то за рік так може "нагоріти" декілька кіловатів.

Техніка з екорежимом тепер у кожну хату;

Техніка в "середніх" і економних режимах довше працює й економить гроші.

Поставте собі мету споживати менше;

Наприклад, споживайте на наступний місяць менше на 10 кіловатів. Це може стати захопливим квестом і сімейною грою.

Купіть LED лампи;

Лампи старого зразка, окрім того, що яскраво світять і виконують свої функції, ще й нагріваються. За цю додаткову енергію на нагрів ми переплачуємо.

Як заощадити електроенергію / Інфографіка 24 Каналу