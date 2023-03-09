Є 10 сценаріїв зміни тарифу на електроенергію: коли буде нова ціна

Тариф на електроенергію для населення можуть переглянути у квітні. Радник прем'єра Юрій Бойко розповів, що наразі уряд розглядає близько 10 можливих сценаріїв.

Тариф на електроенергію можу зрости

Радник прем'єра Юрій Бойко, у коментарі 24 Каналу, розповів, що перегляд тарифів на електроенергію у бік збільшення можуть спричинити невдоволення у споживачів, які завжди нервово реагують на підвищення тарифів.

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Також він додав, що уряд розглядає близько 10 можливих сценаріїв, у тому числі з так званими прайс-кепами.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, під час розмови з 24 Каналом, зауважив, що в планах у НКРЕКП переглянути тариф на електроенергію для населення з 1 квітня цього року, однак наразі ніяких офіційних рішень ще немає.

Який зараз діє тариф

Наразі в Україні продовжує діяти два тарифи, які залежать від кількості спожитих кіловатів:

1,44 гривні для тих хто за місяць спожив менш як 150 кіловат-годин.

1,64 гривні, якщо більше.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу