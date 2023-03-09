Тариф на электроэнергию могу возрасти

Советник премьера Юрий Бойко, в комментарии 24 Каналу, рассказал, что пересмотр тарифов на электроэнергию в сторону увеличения может вызвать недовольство у потребителей, которые всегда нервно реагируют на повышение тарифов.

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Также он добавил, что правительство рассматривает около 10 возможных сценариев, в том числе с так называемыми прайс-кепами.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко, во время разговора с 24 Каналом, отметил, что в планах у НКРЭКУ пересмотреть тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля этого года, однако пока никаких официальных решений еще нет.

Какой сейчас действует тариф

В Украине продолжает действовать два тарифа, которые зависят от количества потребленных киловатт:

1,44 гривны для тех, кто за месяц потребил менее 150 киловатт-часов.

1,64 гривны, если больше.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала