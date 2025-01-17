Чи зростатиме тариф на електроенергію: які плани уряду

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що чинний тариф на електроенергію не зміниться впродовж поточного опалювального сезону. Планів щодо його підвищення надалі уряд наразі не має.

Чи ростиме тариф на електроенергію

За словами міністра енергетики, чинний тариф забезпечує фінансову стабільність ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Галущенко додав, що встановлені НКРЕКП тарифи для операторів систем передачі та розподілу діятимуть протягом року. А планів щодо підняття тарифу для споживачів наразі немає. Міністр також зазначив, що незмінними будуть і тарифи на газ і його розподіл.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, Укренерго – тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб порушувати це питання.

Як зросли тарифи на електроенергію

З 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року діє тариф на електроенергію в розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину.

Він поширюється на споживачів у багатоквартирних і приватних будинках, гуртожитках, садових товариствах, дачних і гаражних кооперативах.

Пільговий тариф для опалювального періоду (1 жовтня 2024 – 30 квітня 2025):

До 2 000 кіловат-годин: 2,64 гривні за кіловат-годину за весь обсяг.

2,64 гривні за кіловат-годину за весь обсяг. Понад 2 000 кіловат-годин: 4,32 гривні за кіловат-годину за весь обсяг.

Зауважте! При використанні двозонного лічильника "нічний" тариф на електроенергію становить 2,16 гривні за кіловат-годину.