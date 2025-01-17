Будет ли расти тариф на электроэнергию

По словам министра энергетики, действующий тариф обеспечивает финансовую стабильность рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Галущенко добавил, что установленные НКРЭКУ тарифы для операторов систем передачи и распределения будут действовать в течение года. А планов по поднятию тарифа для потребителей пока нет. Министр также отметил, что неизменными будут и тарифы на газ и его распределение.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Разве что уровень разрушений будет такой, что просто они уже физически не смогут удерживать. Например, Укрэнерго – тарифная организация, все восстановление делает за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднимать этот вопрос.

Как выросли тарифы на электроэнергию

С 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года действует тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны за киловатт-час.

Он распространяется на потребителей в многоквартирных и частных домах, общежитиях, садовых обществах, дачных и гаражных кооперативах.

Льготный тариф для отопительного периода (1 октября 2024 – 30 апреля 2025):

До 2 000 киловатт-часов: 2,64 гривны за киловатт-час за весь объем.

2,64 гривны за киловатт-час за весь объем. Более 2 000 киловатт-часов: 4,32 гривны за киловатт-час за весь объем.

Обратите внимание! При использовании двухзонного счетчика "ночной" тариф на электроэнергию составляет 2,16 гривны за киловатт-час.