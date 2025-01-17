Чи ростиме тариф на електроенергію

За словами міністра енергетики, чинний тариф забезпечує фінансову стабільність ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Галущенко додав, що встановлені НКРЕКП тарифи для операторів систем передачі та розподілу діятимуть протягом року. А планів щодо підняття тарифу для споживачів наразі немає. Міністр також зазначив, що незмінними будуть і тарифи на газ і його розподіл.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, Укренерго – тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб порушувати це питання.

Як зросли тарифи на електроенергію

З 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року діє тариф на електроенергію в розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину.

Він поширюється на споживачів у багатоквартирних і приватних будинках, гуртожитках, садових товариствах, дачних і гаражних кооперативах.

Пільговий тариф для опалювального періоду (1 жовтня 2024 – 30 квітня 2025):

До 2 000 кіловат-годин: 2,64 гривні за кіловат-годину за весь обсяг.

2,64 гривні за кіловат-годину за весь обсяг. Понад 2 000 кіловат-годин: 4,32 гривні за кіловат-годину за весь обсяг.

Зауважте! При використанні двозонного лічильника "нічний" тариф на електроенергію становить 2,16 гривні за кіловат-годину.