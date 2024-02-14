Чи зросте тариф на електроенергію до 6 гривень: пояснення Міненергетики

У червні 2023 року тариф на електроенергію зріс, фактично, вдвічі. Це сильно вдарило по кишенях споживачів, особливо у опалювальний сезон.

Чи зросте тариф зараз

Міністр енергетики Герман Галущенко у ефірі телемарафону заявив, що зараз українцям не варто чекати зростання тарифу за електроенергію до 6 гривень, передає 24 Канал. За його словами, у цьому немає потреби.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня.

Галущенко наголошує, що уже у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію у енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.

НКРЕКП також не рухається в цьому напрямку. Відповідно, на сьогоднішній день на столі жодних проєктів рішень немає. Тобто дати підвищення точно немає,

– наголошує Галущенко.

Чому імовірне підвищення тарифів

Маємо розуміти, що значна частина української енергосистеми пошкоджена. До того ж Білий дім ще торік розмістив публічний лист з переліком реформ, який має виконати Україна, аби надалі отримувати військову та фінансову підтримку США.

Однією з основних вимог є лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. Йдеться як про побутових споживачів, так і комунальні підприємства. На введення вказаних реформ, Україна має 12 місяців, тобто час до вересня 2024 року.