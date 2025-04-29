29 квітня, 14:00
Уряд ухвалив рішення яким буде тариф на електроенергію з 1 травня
Основні тези
- Уряд ухвалив рішення не змінювати тариф на електроенергію для населення з 1 травня.
- Тариф на електроенергію становитиме і надалі 4,32 гривні за кіловат-годину.
Уряд ухвали в рішення про незмінність тарифу на електроенергію для населення з 1 травня. Щобільше, теперішня вартість за кіловат має зберігатися як мінімум до 31 жовтня 2025 року.
Як зміниться вартість електроенергії
Зараз вартість електроенергії для населення – 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року.
Міністр Герман Галущенко, своєю чергою, зауважив, що через російські атаки в Україні зруйновано близько 10 гігаватів генеруючих потужностей. Ремонтні роботи тривають.
Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 гігаватів генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні.
Зауважте! У Міненерго також зазначили, що незмінним залишатиметься і так званий "нічний тариф". Він і надалі буде – 2,16 гривні за кіловат-годину.